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Трамп рассказал о возможной встрече с Путиным в Азии

Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ходе своего 12-дневного азиатского турне, сообщил он в интервью Fox News. «У нас может быть встреча с Путиным. Скажу еще раз, Путин очень важен для нас, потому что они [Россия] могут помочь нам с Северной Кореей… Они могут помочь нам с Сирией, нам нужно поговорить об Украине», - сказал он.

Трамп планирует с 3 по 14 ноября посетить Японию, Южную Корея, Китай, Вьетнам и Филиппины. 10 ноября он примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге. Именно эта площадка называлась в качестве возможного места второй встречи Путина и Трампа, но официальных подтверждений этому до сих пор не было. Накануне советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявлял, что «это пока не определено». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключа, что Путин примет участие в саммите АТЭС, но график двусторонних встреч, в том числе с президентом США, пока прорабатывается.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась на саммите G20 в июле этого года. В графике американского президента на нее отводилось 30 минут, российская сторона допускала часовую беседу, но в итоге она продолжалась 2 часа 15 минут. Позже политконсультант из Eurasia Group Ян Бреммер сообщал о второй, тайной встрече лидеров перед официальным ужином в первый день саммита, на которой присутствовал лишь переводчик. Стороны эту информацию опровергли.