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Деталей встречи Путина с Трампом нет за неделю до возможной даты

Состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным «на полях» саммита АТЭС во Вьетнаме, пока неясно, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер. «Это пока не определено», - сказал он в четверг, 2 ноября, на брифинге в Белом доме, пообещав объявить о решении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин, возможно, примет участие в саммите АТЭС во Вьетнаме, но график двусторонних встреч, в том числе с президентом США, пока прорабатывается.

Касаясь деталей двусторонних встреч, Песков сказал: «Когда будет уже финализирована эта подготовка, мы сделаем соответствующее заявление».

Саммит АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге 6-11 ноября, участие Путина в нем планируется. При этом, рассказал Песков, Путин не поедет в столицу Вьетнама Ханой, двусторонние российско-вьетнамские контакты состоятся на полях саммита. Трамп посетит Дананг 10 ноября в ходе азиатского турне 3-14 ноября.

Первая встреча Трампа и Путина