Кремль не исключил возможность встречи Путина и Трампа в Азии

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Обвиняемый в коррупции мэр Владивостока подал в отставку

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев подал в отставку по собственному желанию, сообщается на сайте администрации города. Пушкарев руководил Владивостоком с 23 мая 2008 г. В прошлом году он был арестован по подозрению в коррупции.

Сам Пушкарев в своем обращении отметил, что фактически проработал на посту мэра города восемь лет. «Оценку тому, каким Владивосток был и каким он стал за эти восемь лет моего руководства, горожане и гости города могут сделать сами. Но для меня являются главными два момента: в 2008 г., когда я только был избран на должность, Владимир Путин сказал, что город серый, грязный и неухоженный, а через восемь лет на саммите ВЭФ в сентябре прошлого года он отметил, какой Владивосток стал красивый и привлекательный», — заявил он.

По версии следствия, с 2008 по 2015 гг. мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн руб. препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем вместе с директором МУП «Дороги Владивостока» он обеспечил победу в конкурсе этого предприятия и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд руб. для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы «Востокцемент». Пушкарев вину не признает.

«Сегодня я принял для себя решение о досрочном сложении полномочий главы Владивостока. Я прекрасно понимаю, что город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед нужными темпами. Поэтому считаю, что на данный момент это решение будет правильным, не только для меня, но и для города и его жителей», — говорится в обращении Пушкарева.

В соответствии с действующим законодательством новый глава Владивостока должен быть избран Думой города в течение ближайшего полугода, отметили в администрации. Обязанности мэра города сейчас исполняет Алексей Литвинов.