Политика

Новости

В Мадриде с уважением отнеслись к решению Бельгии освободить Пучдемона

Власти Испании не возражают против решения бельгийских судебных властей освободить бывших членов каталонского правительства. Об этом заявила вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария, исполняющая обязанности главы Каталонии до декабрьских выборов.

Как пишет газета El Pais, вице-премьер с уважением отнеслась к данному решению, потому что Бельгия — «столь же демократическая страна», как и Испания.

Ранее сообщалось, что судебный следователь в Бельгии принял решение условно освободить бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех его соратников. Согласно решению, они «не могут покидать бельгийскую территорию без согласия судебного следователя».