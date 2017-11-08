Адвокаты экс-главы «Почты России» передумали обжаловать арест его счетов

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Россия раскритиковала доклад экспертов ООН о химатаке в Сирии

Совместная миссия ООН-ОЗХО заявила в ООН, что правительство Башара Асада несет ответственность за применение химического оружия в Сирии, сообщает Reuters. Миссия (СМР) расследовала инцидент 4 апреля в Хан-Шейхуне, ее выводы представил руководитель СМР Эдмон Муле. Сирийское правительство ранее отрицало применение химоружия. 7 ноября доклад экспертов СМР раскритиковал заместитель постпреда России в ООН Владимир Сафронков. Он заявил, что доклад «весьма посредственного качества», а содержащиеся в нем выводы «глубоко разочаровывают», так как «не выдерживают никакой критики» (цитаты ТАСС). В частности, он упрекнул членов миссии в том, что они не были на месте событий и расследовали случившееся дистанционно.

Эксперты миссии не поехали в Хан-Шейхун из соображений безопасности, ехать туда имело смысл в первые дни после атаки, отметил эксперт ООН. Однако миссия сочла, что собрала достаточно информации, чтобы прийти к твердым выводам, заявил Муле. Он отметил, что в расследовании учитывались мнения всемирно признанных экспертов в сфере отравляющих веществ и результаты независимых экспертиз и оценок. СМР тщательно собирала единую картину случившегося, и некоторые элементы восстановить до сих пор не удалось, заявил он. Изучая инцидент с использованием зарина, жертвами которого стали около ста человек, миссия изучила восемь возможных сценариев, в том числе версию, что это могла быть инсценировка с целью возложить ответственность на правительство Сирии.

СМР не смогла однозначно установить, что самолет, который сбросил химическую бомбу, вылетел с авиабазы «Шайрат», также она не установила тип использованного самолета. Однако известно, что в момент нанесения удара в непосредственной близости от Хан-Шейхуна в тот момент находился сирийский самолет, говорится в докладе. По виду воронки эксперты пришли к выводу, что наиболее вероятно, что она образовалась из-за падения с воздуха бомбы, летевшей с большой скоростью. Подробный химический лабораторный анализ использованного зарина показал, что с большой вероятностью вещество было получено из химического прекурсора, который находился на известном конкретном складе в Сирии. В СМР уверены, что вся собранная информация указывает, что сирийский режим несет ответственность за применение зарина в Хан-Шейхуне, заявил Муле. Он добавил, что применение химоружия не должно оставаться безнаказанным и теперь Совбезу ООН предстоит принять решение. Конкретных исполнителей химатаки СМР не установила. Правительство Сирии помогало миссии и представило результаты собственного расследования, добавил Муле.

Критикуя доклад СМР, Сафронков отметил, что в докладе много вероятностных оценок вроде «возможно», «вероятно», «можно предположить», «скорее всего». Дипломат считает их неуместными в докладе по такому серьезному вопросу. «Не лучше было бы честно доложить Совету безопасности, что провести полноценное расследование СМР не в состоянии?», - спросил он Муле. Также он отметил, что вывод о причастности правительства Сирии к атаке основан на «природе и логистике» этой операции. Сафронков напомнил об опыте с иракским химическим досье, когда США атаковали режим Саддама Хусейна, ссылаясь на угрозу использования химоружия, а затем оказалось, что химоружия в Ираке нет. Дипломат посоветовал извлекать уроки из истории.

«Россия пытается застрелить гонца, чтобы покрыть преступления сирийского режима», - заявил после этого заместитель постпреда Великобритании в ООН Джонатан Аллен (цитата Reuters).

Постпред США Никки Хейли заявила, что продление мандата СМР должно быть самым высоким приоритетом Совбеза. По ее словам, Вашингтон внес изменения в свой проект резолюции, чтобы заручиться поддержкой России. Те же, кто будет мешать принятию этой резолюции, по сути, помогает тем, кто использовал химоружие, и работает на то, чтобы в будущем снова дети и женщины умирали в тяжелых мучениях, предупредила она.