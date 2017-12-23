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Путин призвал не относиться к России «как к любимой бабушке»

Президент Владимир Путин считает, что к России нужно относиться как к молодой и устремленной в будущее, а не «как к любимой бабушке». Об этом он заявил в субботу на съезде партии «Единая Россия».

«Россия – это страна с тысячелетней историей, но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело, и на этом ограничиться. Совсем нет! Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед!» - цитирует ТАСС Путина.

Чтобы этого добиться, нужно внести существенные изменения в развитие здравоохранения, образования и инфраструктуры, считает президент.

Он пояснил, что «без здравоохранения и образования не решить другой ключевой задачи – придать экономике инновационный характер, развивать цифровизацию, биотехнологии». «Не могут сделать этого больные, необразованные люди», - заявил Путин.

Президент сегодня выступил на съезде партии «Единая Россия» в Москве на ВДНХ. Он поблагодарил партийцев за работу и заявил, что многое еще предстоит сделать. В свою очередь премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия окажет Путину всю необходимую поддержку на выборах.