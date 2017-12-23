Стиль жизни
Галерея
Спорт

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Президент по традиции вышел на лед в майке под номером 11
Выбор редактора
Комментарии  ()
alexxmac
09:30 23.12.2017
кладбище. ночь. хоккей. это некрофилия или пока еще геронтофилия?
80
Комментировать
Фото