Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Пресс-служба президента

В матче приняли участие миистр обороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман, хоккеист Вячеслав Фетисов и другие. Все они и раньше выходили на лед вместе с президентом, пишет «Интерфакс»

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