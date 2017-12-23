Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Президент по традиции вышел на лед в майке под номером 11
Президент Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошёл на Красной площади ночью с пятницы на субботу
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В матче приняли участие миистр обороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман, хоккеист Вячеслав Фетисов и другие. Все они и раньше выходили на лед вместе с президентом, пишет «Интерфакс»
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Президент по традиции вышел на лед в майке под номером 11
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C губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и министром обороны Сергеем Шойгу (справа)
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Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 г. после встречи Путина и ветеранов отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея
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Владимир Путин с музыкантом Игорем Бутманом (слева), хоккеистом Вячеславом Фетисовым (в центре) и министром обороны Сергеем Шойгу
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