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Яшин объявил о проведении собрания граждан вместо Дня свободных выборов

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин объявил, что вместо праздничного мероприятия «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере сегодня пройдет собрание граждан. «Праздник полиция сорвала, потому я подписал распоряжение о проведении собрания граждан. Это мое законное право как главы муниципалитета», - написал Яшин в Twitter.

Ранее он сообщил, что рабочие приступили к сбору сцены в Лермонтовском сквере для проведения Дня свободных выборов. «Появились полковники МВД и бойцы второго оперативного полка. Мешают собирать сцену», - отметил Яшин.

Митинг 24 декабря был согласован экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и должен был пройти на проспекте Сахарова. Однако во вторник Яшин попросил Гудкова отозвать эту заявку и сообщил о проведении Дня свободных выборов в Лермонтовском сквере в формате праздничного мероприятия. 20 декабря Мосгорсуд запретил Яшину проводить праздник.

В пятницу, 22 декабря, депутаты во главе с Яшиным предложили перенести День свободных выборов на проспект Сахарова. Соответствующее письмо они направили председателю комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову и мэру Москвы Сергею Собянину. Венедиктов в своем ответе депутатам написал, что столкнулся с «прямым обманом» со стороны Яшина, поэтому у него нет доверия к высказанному предложению.