Политика

Новости

Депутат сообщил о планах полиции не задерживать участников акции в Лермонтовском сквере

Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сегодня в 15.00 мск проведет собрание граждан в Лермонтовском сквере. Как сообщил зампред совета депутатов Петр Царьков, полиция не будет препятствовать проведению мероприятия.

«Представитель ГУВД полковник Махонин А. А. заверил организаторов, что Лермонтовский сквер не будет перекрыт, граждане могут в нем находиться. Полиция запрещает только политическую атрибутику», - написал Царьков в Twitter. Он подчеркнул, что людям можно не опасаться задержаний.

«Ничего не бойтесь. Помните, что закон и правда на нашей стороне», - добавил Яшин в Twitter.

Яшин хотел провести в Лермонтовском сквере праздничное мероприятие «День свободных выборов», но в связи с вмешательством полиции решил изменить формат на собрание граждан. 20 декабря Мосгорсуд запретил Яшину проводить праздник.

Московская полиция в воскресенье повторно предупредила граждан, что массовое мероприятие в Лермонтовском сквере властями не согласовано. «Главное управление МВД России по г. Москве напоминает, что планируемое 24 декабря 2017 г. публичное мероприятие в Лермонтовском сквере не согласовано властями г. Москвы в установленном законом порядке», - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.