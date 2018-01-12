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Экс-чиновник госдепа сообщил о просьбах российских бизнесменов уберечь их от санкций

Бизнесмены из России обращались к бывшим служащим госдепартамента и минфина США с просьбами помочь им избежать попадания в так называемый кремлевский доклад – список людей, приближенных к российскому руководству, сообщил агентству Bloomberg экс-сотрудник госдепартамента Дэн Фрид. По его словам, к нему тоже обращались с подобными просьбами, но он выполнить их отказался. Людей, от которых исходили эти просьбы, Фрид не назвал.

Согласно информации с сайта госдепартамента, Фрид занимал должность координатора санкционной политики.

В августе президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), согласно которому министерство финансов до 28 января должно представить конгрессу подробный отчет о том, каких высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов можно считать приближенными к руководству государства.

По данным собеседников газеты «Коммерсантъ», в список могут войти более 50 человек, против которых могут ввести новый тип санкций: ограничения затронут не только их самих, но и членов семьи и всех контрагентов. Имен потенциальных фигурантов доклада собеседники издания не назвали.

Бизнесмены, опасающиеся попадания в доклад, исследуют возможные риски для инвестиций, рассказали Bloomberg два неназванных собеседника. У некоторых из них ликвидируют активы, отмечает агентство.

В пятницу участник выборов в Госдуму от «Зеленых» Олег Митволь опубликовал список имен и названий компаний, которые, как он утверждал, включены в «кремлевский доклад». В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все появившиеся до официальной публикации списки ненастоящие. «Сейчас лишь можно предположить, что некий список будет представлен [в США. – «Ведомости»]», – уточнил представитель Кремля.