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В «черный список» США могут войти 50 близких к Кремлю бизнесменов и чиновников

Фигурантами «кремлевского доклада», над составлением которого сейчас работает Белый дом, могут стать более 50 высокопоставленных чиновников и бизнесменов, близких к российскому президенту. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госорганах США, причастные к реализации политики в отношении России, но не работающие непосредственно над документом. По условиям закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), в список должны войти не только чиновники и бизнесмены, но и члены их семей. Таким образом, список может расшириться до 300 человек.

Сроки представления списка также оговариваются в подписанном президентом США законе – не позднее 29 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на брифинге в Белом доме, что работа над документом идет, и он будет представлен в ближайшее время.

К составлению «кремлевского доклада» причастны Минфин, Госдепартамент и другие ведомства, включая спецслужбы. Об этом ранее изданию заявлял экс-координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид. По его словам «черный список» не обязательно будет публичным, он может быть и полностью закрытым.

Российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ назвал тему вмешательства в американские выборы-2016 «полной чушью и бредом», и заверил, что «никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было».