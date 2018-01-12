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Минфин США рассказал о работе над санкционным списком «российских олигархов»

Руководитель Минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что Белый дом продолжает работу над новым санкционным списком против России. Отвечая на вопрос журналиста о санкциях в отношении «российских олигархов», он заявил: «Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Список появится в ближайшем будущем. Это то, чему мы уделяем внимание». Запись брифинга доступна на канале Белого дома в YouTube.

Новые ограничительные меры против России могут быть введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Список предпринимателей, близких к Кремлю и президенту Владимиру Путину, а также работающих на ОПК, Белый дом должен представить в конгресс к началу февраля. Включение фамилии того или иного бизнесмена в список формально не означает, что против него автоматически будут введены санкции, однако риск его попадания в список граждан особых категорий (Specially Designated Nationals List, SDN) повышается. На практике фигуранты SDN теряют доступ к услугам не только американских, но и европейских банков.

Представители российского ОПК опасаются, что вторичные санкции будут введены именно против сотрудничающих с ним банков, рассказывал «Ведомостям» источник в отрасли. Решение этой проблемы может оказаться в центре внимания штаба для обеспечения устойчивого развития отрасли, сформированного в коллегии военно-промышленной комиссии. О ее создании 9 января сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Для снижения рисков в правительстве обдумывают выделение специализированного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По данным «Коммерсанта», основным кандидатом на эту роль является Российская финансовая корпорация, которая на 100% принадлежит «Рособоронэкспорту» (входит в «Ростех»). РБК ранее сообщал, что для страховки частных банков обсуждается идея проведения финансирования гособоронзаказа через расчетно-кассовый центр при казначействе.