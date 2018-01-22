Путин отправил в отставку постпреда России при НАТО

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«Полюс» видит для себя серьезные риски в случае новых санкций против «Ростеха»

Крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс» предупредила о рисках для своего бизнеса и финансового состояния от возможных новых западных санкций против партнера - госкорпорации «Ростех», передает Reuters.

«Полюс» и «Ростех» ранее договорились разрабатывать крупнейшее в России из пока нетронутых месторождений золота - Сухой лог. В начале 2017 г. лицензию на его освоение месторождения получило совместное предприятие компаний «СЛ Золото».

«Если будут введены новые санкции против корпорации "Ростех", аффилированных с ней лиц и ряда ключевых исполнительных руководителей, вследствие чего корпорация выйдет из "СЛ Золото", такой выход приведет к тому, что Группа потеряет право исследовать и разрабатывать месторождение Сухой лог, что может иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса Группы, для ее операционного и финансового состояния, для способности компании обслуживать долговые обязательства», - говорится в проспекте «Полюса» к выпуску евробондов, с копией которого ознакомился «Рейтер».

«Полюсу» принадлежит 58,4% «СЛ Золото», остальные 41,6% - у «Ростеха».