Путин представил кандидатуру Зорькина на должность главы Конституционного суда
Президент Владимир Путин представил кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда на новый срок, сообщается на сайте Кремля. О том, что Путин предложит Совету Федерации переназначить Зорькина, «Ведомостям» ранее рассказали несколько собеседников в Кремле и судейском сообществе.
Согласно закону «О Конституционном суде» его председатель назначается Советом Федерации по представлению президента. Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил «Интерфаксу», что сенаторы рассмотрят вопрос о переназначении Зорькина 31 января и что палата готова поддержать его кандидатуру.
Зорькину 18 февраля исполнится 75 лет. Следующий срок будет для него уже пятым подряд после возвращения на этот пост в 2003 г. В 1991 г. он стал первым руководителем новообразованного Конституционного суда, но после событий сентября – октября 1993 г., когда суд встал на сторону Верховного совета в противостоянии с Кремлем, Зорькин работал в качестве рядового судьи.