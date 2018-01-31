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Трамп заявил о вызовах американским интересам со стороны России и Китая

Президент США Дональд Трамп в своем ежегодном обращении к конгрессу о положении дел в стране заявил о вызовах со стороны Китая и России. Он рассказал, что США сталкиваются с угрозой со стороны «режимов-изгоев», таких как Иран и Северная Корея, террористических групп, как «Исламское государство» (запрещено в России), а также с «соперниками» - такими как Китай и Россия, «которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», передает Associated Press.

«Столкнувшись с этими опасностями, мы знаем, что слабость - это самый верный путь к конфликту, и непревзойденная сила - это самый верный способ нашей защиты», - цитирует Трампа The Washington Post. В связи с этим президент обратился к конгрессу с требованием «положить конец опасному оборонному секвестру и полностью профинансировать наши великие вооруженные силы».

Расходы на оборону ограничены законом о контроле за бюджетом США, принятым в 2011 г., не позволяющим тратить больше $594 млрд. Тем не менее администрация Трампа надеется преодолеть это ограничение. Белый дом требует утвердить военный бюджет в размере $716 млрд на 2019 финансовый год.