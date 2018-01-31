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Патрушев назвал публикацию «кремлевского доклада» США недальновидным шагом

Публикация так называемого «кремлевского доклада» является недальновидным шагом США и негативно скажется на отношениях Москвы и Вашингтона, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Однако это не повлияет на внешнюю политику России, добавил он.

«Опубликованный вчера "кремлевский доклад" – это не что иное, как новая попытка США за внешними угрозами скрыть внутренние проблемы», – цитирует «Интерфакс» Патрушева. Вашингтон таким образом пытается отвлечь внимание американцев от «накопившихся в социальной и экономической сферах проблем, а также неспособности властей эффективно решать стоящие перед ними задачи, в том числе из-за несогласованности действий министерств и ведомств».

Минфин США в ночь на вторник опубликовал «кремлевский доклад» со списком высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых в Вашингтоне считают близкими к руководству России. В списке оказались 210 человек – 114 чиновников и 96 олигархов.

В доклад включены все руководители администрации президента Владимира Путина, его помощники и советники, премьер-министр Дмитрий Медведев и весь кабинет министров, руководители спецслужб, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководители госбанков и госкомпаний. Также в «кремлевский доклад» вошли бизнесмены, чье состояние оценивается журналом Forbes в $1 млрд и более.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»