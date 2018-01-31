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Песков назвал США «непредсказуемым визави»

Вашингтон проявляет себя как «непредсказуемый визави», делая противоречивые заявления в связи с публикацией так называемого «кремлевского доклада», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, он отметил, что в самом «кремлевском докладе», опубликованном минфином США, написано, что документ «ни в коем случае не является рестрикциями или санкциями». «Далее звучат заявления официальные о том, что это начало санкций, потом – взаимоисключающие слова, и так далее», – сказал Песков журналистам (цитата по ТАСС).

На фоне такой непредсказуемости со стороны США российской стороне «нужно сохранять собранность», добавил пресс-секретарь Кремля.

Песков не стал комментировать сообщения о том, что перечень имен в «кремлевском докладе» в последний момент изменили. По его словам, это совершенно не важно и, в целом, «не дело российской стороны - заниматься такими догадками».

Минфин США в ночь на вторник опубликовал открытую часть «кремлевского доклада» - список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых в Вашингтоне считают близкими к руководству России. В списке оказались 210 человек, в том числе чиновники, руководители госкомпаний и бизнесмены, чье состояние журнал Forbes оценивает не менее чем в $1 млрд.

Подготовку такого списка предусматривал закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе. В самом документе указывается, что он составлен «исключительно по требованию CAATSA», не является списком санкций, и включение в него людей и организаций «никоим образом не должно трактоваться как наложение на них санкций».

Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что за публикацией «кремлевского доклада» последуют новые санкции против России.

Президент России Владимир Путин во вторник назвал публикацию «кремлевского доклада» недружественным шагом.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»