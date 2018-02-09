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Мутко назвал предсказуемым решение CAS по российским спортсменам

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить жалобы не допущенных до Олимпиады россиян понятное и предсказуемое, но вызывает огорчение, заявил вице-премьер России Виталий Мутко. «Изучим возможные шаги, никто так это не оставит», – сказал Мутко (цитата «Интерфакса»).

В пятницу CAS отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров, оспаривавших отказ Международного олимпийского комитета (МОК) выдать им приглашения на Олимпийские игры в Пхенчхане. МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствовали вердикт арбитража.

Решение CAS стало следствием давления на него, считает вице-премьер. «CAS сложно выносить решения на фоне предыдущего давления. Если бы сейчас допустили – это был бы шок», – сказал Мутко. По его словам, процедура МОКа по приглашению спортсменов «непрозрачна, противоречива, не добавляет авторитета ее авторам, создается иллюзия, что это частная вечеринка и критериев допуска на нее много».

Эйфория WADA по поводу решения CAS вызывает недоумение, добавил Мутко. «Не допущены были и чистые спортсмены – это подтверждает предыдущее решение CAS. Так безапелляционно вести себя недопустимо», – сказал Мутко.

По мнению вице-премьера, недопуск россиян «серьезно понизил конкурентную среду» на Олимпийских играх в Южной Корее, международным спортсменам «не с кем конкурировать» в некоторых видах спорта.

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