Спортивный арбитраж отклонил иски россиян о недопуске на Олимпиаду

Виктор Ан и Антон Шипулин не смогут выступить на Играх в Пхенчхане

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляционную жалобу россиян Denis Balibouse / Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров, оспаривавших отказ Международного олимпийского комитета (МОК) выдать им приглашения на Олимпийские игры в Пхенчхан. Об этом сообщается в решении, опубликованном на сайте суда. Таким образом, они смогут принять участие в открывающихся сегодня играх.

6 февраля апелляции в CAS подали 32 российских спортсмена, не замешанных в допинговых скандалах. В их числе были олимпийские чемпионы игр в Сочи шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, а также чемпион мира лыжник Сергей Устюгов. Еще 15 спортсменов, которые были дисквалифицированы МОК, но оправданы спортивным арбитражом, подали заявления 7 февраля. Среди них были, в частности, обладатели золотых медалей - лыжник Александр Легков и скелетонист Александр Третьяков. Все 47 заявителей просили отменить решение МОК не приглашать их на Игры-2018 и разрешить им принять участие в Олимпиаде. Дела спортсменов рассматривали три арбитра – Кэрол Робертс из Канады, Бернард Велтен из Швейцарии и Зали Стеллаг из Австралии.

Арбитры изучили критерии, на основании которых МОК решал вопрос о приглашении российских спортсменов. Суд пришел к выводу, что решение МОК нельзя назвать «санкцией» против российских представителей, которым была предоставлена возможность выступить на Играх под олимпийским флагом с целью «соблюдения баланса и в интересах отдельных атлетов из России». По мнению CAS, заявители не предоставили свидетельств того, что комиссии МОК по рассмотрению приглашений (Invitation Review Panel (IRP)) и по участию в Играх «Олимпийских атлетов из России» (Olympic Athlete from Russia Implementation Group (OAR IG)) принимали решения «дискриминационным, произвольным или несправедливым образом».

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В декабре МОК приостановил членство в своих рядах Олимпийского комитета России (ОКР), а также наложил ограничения на участие «чистых» российских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее – они смогут выступать только под нейтральным флагом и в составе команды «Олимпийские атлеты из России». Чтобы принять участие в Олимпиаде, российские спортсмены должны были получить приглашение от МОК, который, в свою очередь, отбирал спортсменов из списка, полученного от ОКР. В список ОКР вошли около 500 спортсменов и тренеров, однако МОК пригласил на Игры только 340 человек, в том числе 169 атлетов.

1 февраля спортивный арбитраж удовлетворил жалобы 28 российских спортсменов на пожизненную дисквалификацию, однако это решение не означало, что МОК должен их допустить до Олимпиады в Южной Корее. Для допуска требовалось еще одно решение CAS о незаконности отказа МОК в выдаче приглашений некоторым спортсменам из России.

Заявления еще шести российских спортсменов суд рассматривать отказался, сославшись на то, что их вопрос находится за пределами юрисдикции CAS. Ранее они были уличены в употреблении допинга, но сроки их дисквалификаций давно истекли.

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