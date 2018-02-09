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WADA назвало приятной новостью решение арбитража о недопуске россиян на Олимпиаду

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует решение спортивного арбитража (CAS), который отклонил апелляции 47 россиян на недопуск на Олимпиаду в Пхенчхане, говорится в сообщении организации.

«Эти решения являются приятной новостью для WADA, как и для спортсменов, и всех других людей, которые заботятся о чистоте спорта и честности Игр», - заявил президент агентства Крейг Риди.

В WADA отметили сделанную CAS ремарку о функционировавшей в России государственной допинговой системе.

9 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров, оспаривавших отказ Международного олимпийского комитета (МОК) выдать им приглашения на Олимпиаду-2018. Среди них были и 15 атлетов, с которых 1 февраля решением CAS были сняты введенные МОКом санкции. МОК поддержал решение арбитража.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.