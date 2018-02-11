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Путин перенес рабочую поездку в Сочи из-за авиакатастрофы в Подмосковье

Президент России Владимир Путин в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье перенес рабочую поездку в Сочи, запланированную на понедельник. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии», – цитирует Пескова «РИА Новости».

Ранее президент поручил правительству создать комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-148. Ее возглавил министр транспорта Максим Соколов.

Пассажирский лайнер «Саратовских авиалиний» в воскресенье потерпел крушение в Раменском районе Московской области, через несколько минут после вылета из «Домодедово» в Орск. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выживших нет.

Путин выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате крушения самолета.

В Сочи Путин должен был провести встречу с финалистами всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», а также провести переговоры с президентом Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Песков сообщил, что встреча с Аббасом состоится в понедельник в Москве.