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Расследованием крушения Ан-148 займется управление СКР по особо важным делам

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследование авиакатастрофы в Подмосковье управлению по особо важным делам, говорится в пресс-релизе СКР. Бастрыкин выехал к месту крушения лайнера, он возглавит следственную группу.

Пассажирский Ан-148, на борту которого находился 71 человек, разбился в воскресенье в Раменском районе Подмосковья, через несколько минут после вылета из «Домодедово» в Орск. СКР возбудил дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Рассматриваются все версии случившегося.

Прокуроры со своей стороны проверят соблюдение требований законодательства при осуществлении технического обслуживания самолета и работу диспетчерских служб, сообщили в Генпрокуратуре. Кроме того, будет проверена работа авиакомпании «Саратовские авиалинии», которой принадлежал самолет.

Содействие в расследовании окажут специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «Наши представители окажут все необходимое содействие для того, чтобы расследование было максимально эффективным и прозрачным», – говорится в сообщении ОАК.

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать комиссию по расследованию и ликвидации последствий крушения Ан-148. Ее возглавит министр транспорта Максим Соколов, следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева.