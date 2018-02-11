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«Почта России» опровергла информацию о столкновении своего вертолета с Ан-148

Информация о том, что крушение Ан-148 в Подмосковье произошло из-за столкновения при взлете с вертолетом «Почты России», не соответствует действительности, заявили «Ведомостям» в пресс-службе «Почты России».

«Эта ситуация не имеет отношения к «Почте России», – подчеркнули в пресс-службе. «Почта России» использует два самолета Ту-204, а не вертолеты, заявили в пресс-службе.

Позже «Почта России» сообщила, что на борту упавшего самолета был небольшой мешок с почтовой корреспонденцией, весом порядка 20 кг. Об этом сказали ТАСС в пресс-службе почтового оператора, комментируя информацию о наличии конвертов с письмами на месте крушения.

Пассажирский лайнер Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в воскресенье в Раменском районе Московской области, через несколько минут после вылета из «Домодедово» в Орск. Причины крушения выясняются. На борту, по предварительным данным, находился 71 человек.

О том, что причиной крушения самолета Ан-148 могло стать столкновение с вертолетом «Почты России», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»