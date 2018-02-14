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ОКР объяснил отсутствие двух спортсменов в заявках на Олимпиаду

Российские спортивные федерации не включили конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова в итоговые списки спортсменов, которым должны были прийти приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду-2018. Об этом рассказал руководитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов.

Ранее стало известно, что МОК включил Грязцова и Попова в список российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпийских играх. Однако они не были приглашены на соревнования в Пхенчхане. В пресс-службе МОК заявили, что ОКР не включил Грязцова и Попова в итоговые списки.

«В предварительном списке спортсменов, которым МОК был готов направить приглашения, эти две фамилии были. Наши спортивные федерации формировали собственные списки, исходя из спортивных результатов и критериев отбора тех или иных спортсменов», – пояснил Выборнов «Интерфаксу». Спортивные федерации не включили Грязцова и Попова в итоговые списки.

На Олимпиаду в Пхенчхан поехали 168 российских спортсменов. Из-за дисквалификации российской сборной они выступают на соревнованиях в нейтральном статусе как олимпийские атлеты из России. Это означает, что они не могут использовать национальную символику, а во время их награждения звучит не российский, а олимпийский гимн. Решение об участии каждого россиянина принималось в индивидуальном порядке комиссией МОК.

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