Самым популярным олимпийцем у россиян стала фигуристка Евгения Медведева

David J. Phillip / AP

Как следует из опроса Mediascope, Олимпиаду в Корее собираются посмотреть 44% россиян. Это данные опроса среди жителей 18-64 лет в городах с населением более 100 000 человек, проведенного компанией перед стартом Игр. Не будут следить за Играми 27% россиян.

Самым популярным видом спорта на Олимпиаде станет фигурное катание – его посмотрят 34% потенциальных зрителей. Командные соревнования по фигурному катанию в Корее завершились вчера, данных по рейтингам соревнований по всей России пока нет.

Вслед за фигурным катанием в списке самых популярных видов спорта идут хоккей, биатлон и керлинг, указывает MediaScope.

Наибольшее количество телезрителей собирается следить за выступлениями фигуристки Евгении Медведевой. Она – двукратная чемпионка России, Европы и мира в одиночном катании. Медведева уже выступила от команды России в короткой программе, выиграла ее и поставила мировой рекорд по сумме баллов, набранных в этой дисциплине. Команда России заняла второе место, уступив канадским фигуристам. Теперь фигуристы будут соревноваться в личном зачете.

Медведева очень популярна не только в России, но и за рубежом, особенно в Японии.

Другие популярные спортсмены у российских зрителей Олимпиады – биатлонист Антон Бабиков, хоккеисты Илья Ковальчук и Павел Дацюк.

В этом году впервые в истории российского телевидения церемонию открытия Игр не показал ни один из каналов первой тройки. Традиционно права на этот эфир по очереди покупают «Первый канал» и «Россия 1» (входит в ВГТРК). В этом году была очередь ВГТРК, но госхолдинг в последний момент отказался от показа. Официально компания это никак не объяснила. Источники, близкие к ВГТРК, рассказали, что госхолдинг не хотел выпускать в эфир церемонию, где российской делегации строго запретили использовать какую-либо государственную символику.

В итоге церемонию показал спортивный канал «Матч ТВ». По данным MediaScope, на этом канале церемонию посмотрели 5 млн человек, или 7% жителей России. Для сравнения: аналогичную трансляцию из Сочи на «Первом канале» и «России 1» посмотрел почти каждый третий житель страны.