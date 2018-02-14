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МОК объяснил отсутствие приглашений для двух допущенных до Олимпиады россиян

У Международного олимпийского комитета (МОК) было достаточно оснований для того, чтобы не выдавать приглашения на Олимпийские игры в Пхенчхане конькобежцу Сергею Грязцову и бобслеисту Дмитрию Попову. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал резолютивную часть решения об отказе 47 российским спортсменам в апелляции. В ней говорится, что Олимпийский комитет России (ОКР) направил в МОК список из 500 спортсменов. Комиссия МОК постановила, что из них 389 россиян могут принять участие в Олимпиаде-2018.

В списке одобренных спортсменов были также Сергей Грязцов и Дмитрий Попов. Однако в итоговый список допущенных до Игр атлетов они по какой-то причине не попали.

«У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. И если там есть проблемные вопросы, то CAS и будет их решать. Но группа, видимо, поняла, что возникли спорные моменты и им надо еще уточнить их у спортсменов. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них», – сказал Адамс (цитата ТАСС).

В пресс-службе МОК агентству «Р-Спорт» заявили, что Грязцова и Попова не включил в итоговый список ОКР. В Олимпийском комитете России информацию пока не прокомментировали.

На Олимпиаду в Пхенчхан поехали 168 российских спортсменов. Из-за дисквалификации российской сборной они выступают на соревнованиях в нейтральном статусе как олимпийские атлеты из России. Это означает, что они не могут использовать национальную символику, а во время их награждения звучит не российский, а олимпийский гимн. Решение об участии каждого россиянина принималось в индивидуальном порядке комиссией МОК.

Как выглядит российский Дом спорта в Пхенчхане