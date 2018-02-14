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Министр финансов США пообещал скорые санкции против России

Администрация президента США Дональда Трампа работает над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в сенате.

Санкций следует ожидать в ближайшее время, сказал Мнучин. Больше он ничего не уточнил.

В конце января Мнучин уже обещал новые санкции. Это случилось после публикации так называемого «кремлевского доклада». Это список российских чиновников и бизнесменов, которых США считает близкими к президенту России Владимиру Путину. В публичном докладе всего 210 человек. Попадание в этот список не несет за собой каких-либо ограничений или санкций. Однако некоторые миллиардеры уже пожаловались на негативное влияние доклада.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»