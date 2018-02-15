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Минфин назвал добротным доклад США о санкциях против госдолга России

Минфин США пришел к верному выводу о том, что распространение санкций на российский госдолг чревато дестабилизацией глобального финансового рынка, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Да, я читал [представленный конгрессу доклад минфина США]. У нас он есть. Я так понимаю, что они особой конфиденциальности из него не делали», - рассказал Сторчак (цитаты по «Интерфаксу»).

«Это добротный анализ состояния госдолга по его структуре, по месту и роли иностранных заемщиков. Была дана высокая оценка той роли, которую российский долговой рынок играет в глобальной системе, что это часть глобальной системы. Почему и если какие-то принимать меры, ограничения в этой области, то зацепить может глобальный долговой рынок», - сказал замминистра финансов.

При этом Сторчак, отвечая на вопрос, можно ли теперь не опасаться распространения американских санкций на российский госдолг, заметил: «вопросы политики в любой момент могут перетянуть экономический фактор».

Он также отметил, что агентство S&P до публикации доклада минфина США повысило прогноз рейтинга России. «Это был первый признак того, что в докладе ничего не будет. Понятно, что рейтинговые агентства, скорее всего, консультировали экспертов казначейства», - считает Сторчак.

В докладе минфин США пришел к выводу, что санкции против госдолга России спровоцируют «негативные последствия для глобальных финансовых рынков и компаний», сообщал Bloomberg. В то же время американский минфин анонсировал введение санкций в отношении фигурантов «кремлевского доклада» - списка российских чиновников и «олигархов», которых власти США считают приближенными к Кремлю.

Подготовка обоих докладов - о госдолге и российской элите - была предусмотрена законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 г. Поправки предусматривают возможность ужесточения антироссийских санкций.