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Навального снова оштрафовали из-за отказа удалять фрагменты видеоролика об Усманове

Приставы оштрафовали еще на 5000 руб. оппозиционного политика Алексея Навального из-за неисполнения решения суда об удалении фрагментов видеоролика о бизнесмене Алишере Усманове. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Навальный оспорил решение о двух штрафов по 2500 руб., уточнила она. Жалобы рассмотрят 28 февраля.

Люблинский суд Москвы в мае 2017 г. обязал Навального и основанный им Фонд борьбы с коррупцией опровергнуть недостоверную информацию об Усманове в фильме «Он вам не Димон». Например, о том, что Усманов якобы дал взятку председателю правительства России Дмитрию Медведеву через пожертвование земельного участка с постройками в селе Знаменское фонду «Соцгорпроект». В августе решение вступило в законную силу: Навальный и ФБК должны были в течение 10 дней удалить видеоматериалы и публикации с этими сведениями, а также опубликовать опровержение. Однако они это не сделали.

В октябре директора ФБК Романа Рубанова даже задержали за отказ удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон». Судебный пристав «клятвенно» пообещала Навальному уголовный срок за неисполнение решения суда по Усманову, «потому что люблю Россию», отметил тогда Рубанов.

Суд: Усманов против Навального