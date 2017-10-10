Директор ФБК задержан за отказ удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон»

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов сообщил, что его задержали судебные приставы. Об этом он написал в своем Twitter.

«Задержан судебными приставами рано утром у подъезда дома. Доставляют на Бутырский Вал», – написал он и выложил фото «Постановления о приводе должника». Из документа следует, что Рубанов задержан за то, что ФБК не удалил фрагменты фильма «Он вам не Димон» по иску Алишера Усманова.

«Судебный пристав «клятвенно» пообещала Навальному уголовный срок за неисполнение решения суда по Усманову, «потому что люблю Россию», – добавил Рубанов.

В фильме-расследовании «Он вам не Димон», который вышел в начале марта, говорится, что фонд «Соцгоспроект» организован и управляется премьер-министром Дмитрием Медведевым. Через фонд премьер-министр якобы получил в качестве взятки от Усманова участок в селе Знаменском на Рублевском шоссе. Усманов позже заявил, что передача дома была сделкой по обмену.

Алишер Усманов подавал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному и ФБК, в итоге он выиграл иск. Люблинский районный суд тогда постановил удалить весь фильм «Он вам не Димон», хотя сам истец требовал удалить фрагменты фильма, которые касаются непосредственно его. Позже Мосгорсуд подтвердил решение Люблинского суда, уточнив, что Навальный и ФБК должны удалить не весь фильм, а только те его части, которые были указаны в иске Усманова.