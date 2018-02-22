Спортивный арбитраж лишил российских керлингистов бронзы на Олимпиаде
Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова решением Спортивного арбитражного суда (CAS) лишены завоеванной на Олимпиаде бронзы из-за нарушения антидопинговых правил, говорится в сообщении на сайте суда.
Крушельницкий признан виновным в употреблении допинга, результаты его выступления аннулированы. В связи с этим спортсмен и его напарница лишаются бронзовых медалей. Награда перейдет спортсменам из Норвегии.
Крушельницкий в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой заняли третье место на зимней Олимпиаде в Пхенчхане в дисциплине дабл-микст. Бронзовая медаль стала первой наградой для России в керлинге. Однако затем обе допинг-пробы керлингиста дали положительный результат на мельдоний.
В Федерации керлинга России ранее констатировали, что спортсменам придется отдать бронзовые медали.
Крушельницкий признал «факт формального нарушения действующих антидопинговых правил». Он заявил, что готов к вердикту спортивного арбитража, который в таких случаях «предсказуемо одинаков». Спортсмен также подчеркнул, что никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг.