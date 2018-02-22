В «Шереметьево» задержали руководителя штаба Навального
В московском аэропорту «Шереметьево» задержали начальника штаба Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом он сообщил в Twitter.
20 февраля в «Шереметьево» также задержали директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова. Он был арестован на 10 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).
Во вторник полиция приходила в ФБК для беседы с Навальным. Ранее политик предполагал, что его могут арестовать за митинг 28 января ближе к выборам президента, чтобы он был изолирован на это время. 28 января в российских городах прошли акции протеста против участия в выборах – «Забастовка избирателей», организованные Навальным. Не во всех городах акции были согласованы властями. В частности, организаторы не согласовали их в Москве и Санкт-Петербурге.
Почти сразу после митинга были задержаны пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и пресс-секретарь штаба Навального Руслан Шаведдинов. В день митинга они вели 14-часовую трансляцию на YouTube. Ярмыш была арестована на пять суток, Шаведдинов — на восемь. Им также вменили нарушение правил проведения публичных мероприятий.