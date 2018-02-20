Директора Фонда борьбы с коррупцией арестовали на десять суток
Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Романа Рубанова арестовали на десять суток. Об этом Навальный написал в Twitter.
Рубанова признали виновным в организации несанкционированной акции 28 января по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления), рассказал «Интерфаксу» юрист ФБК Иван Жданов. В частности, речь шла о том, что Рубанов поделился сообщением из Twitter, которое опубликовал Навальный. В сообщении было указано время и место проведения акции. «10 суток ареста Рубанов получил за ретвит моего твита», - написал Навальный.
Сегодня, 20 февраля, Рубанова задержали в московском аэропорту. «В "Шереметьево" меня задержали семь сотрудников полиции. Говорят, организовал какое-то несогласованное мероприятие. Больше ничего не говорят», – написал Рубанов. Позже он уточнил, что находится в ОВД Даниловский. Рубанову «предъявляют организацию митинга 28 января», известного как «забастовка избирателей», уточнил глава федерального штаба Навального Леонид Волков.