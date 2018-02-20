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В «Шереметьево» задержан директор Фонда борьбы с коррупцией

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Роман Рубанов был задержан в ночь на 20 февраля в столичном аэропорту «Шереметьево». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. «В "Шереметьево" меня задержали семь сотрудников полиции. Говорят, организовал какое-то несогласованное мероприятие. Больше ничего не говорят», – написал он. Позже Рубанов сообщил в своем микроблоге, что он находится в ОВД Даниловский, но ему по-прежнему не сообщают причины задержания и не составляют протокол.

Глава федерального штаба Навального Леонид Волков пояснил в своем твиттере, что Рубанову «предъявляют организацию митинга 28 января», известного как «забастовка избирателей». Тогда акции протеста были заявлены в 118 городах, в том числе и в Москве, где она не была согласована.

По словам Волкова, из команды Навального уже шесть человек «успели отсидеть сутки» как подозреваемые в организации несанкционированного митинга. В их числе координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, соратник оппозиционера Николай Ляскин, пресс-секретарь федерального штаба Руслан Шаведдинов, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, юрист ФБК Александр Помазуев и ведущий канала «Навальный Live» Дмитрий Низовцев.

«На самом деле момент выбран понятно: до 18 марта осталось меньше 30 суток, уже «можно» паковать всех, кого хочется упаковать так, чтобы они пропустили сам день голосования», – заключил Волков.

Навальный не был допущен к участию в выборах президента из-за судимости по тяжкой статье по делу «Кировлеса». На акции 28 января политик призвал к «бойкоту избирателей», чтобы снизить явку на президентских выборах 18 марта. Кремль заинтересован в победе действующего президента Владимира Путина при высокой явке.