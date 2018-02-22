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Мэрия Москвы разрешила установить памятную доску на доме Немцова

Комиссия по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры разрешила установить памятную доску на доме, где жил политик Борис Немцов (Малая Ордынка, д. 3). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, с просьбой увековечить память Немцова в правительство Москвы обратилась кандидат в президенты Ксения Собчак. «Ее обращение поддержали многие общественные деятели», — отметил Собянин в Twitter. Он добавил, что доска будет установлена за общественные средства и при согласии жильцов дома.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства не найдены.

В сентябре прошлого года на доме Немцова уже была установлена памятная доска. Однако столичные власти посчитали, что это было сделано незаконно, и потребовали ее снять.

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