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Мэрия Москвы разрешила установить памятную доску на доме Немцова

Ведомости
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Комиссия по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры разрешила установить памятную доску на доме, где жил политик Борис Немцов (Малая Ордынка, д. 3). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, с просьбой увековечить память Немцова в правительство Москвы обратилась кандидат в президенты Ксения Собчак. «Ее обращение поддержали многие общественные деятели», — отметил Собянин в Twitter. Он добавил, что доска будет установлена за общественные средства и при согласии жильцов дома.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства не найдены.

В сентябре прошлого года на доме Немцова уже была установлена памятная доска. Однако столичные власти посчитали, что это было сделано незаконно, и потребовали ее снять.

Акции памяти Бориса Немцова

Политика
Новости

Руководителя штаба Навального арестовали на 30 суток

Ведомости
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Симоновский суд Москвы арестовал руководителя штаба Алексея Навального Леонида Волкова на 30 суток за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия (ст. 20.2.8 КоАП). Об этом сам Волков сообщил в «твиттере».

Волкова задержали днем 22 февраля в московском аэропорту «Шереметьево», откуда он собирался вылететь в Уфу. Вскоре стало известно и о задержании Алексея Навального. Политика доставили в ОВД «Якиманка», выдали протокол о заведении против него дела по ст. 20.2.8 КоАП и отпустили. 

20 февраля в «Шереметьево» также задержали директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова. Суд арестовал его на 10 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП): Рубанов «ретвитнул» сообщение Навального о времени и месте проведения акции протеста «Забастовка избирателей» 28 января.

Кроме того, из-за «Забастовки избирателей» были задержаны и затем арестованы пресс-секретари ФБК и федерального штаба Кира Ярмыш и Руслан Шаведдинов. В день акции они вели трансляцию на YouTube. Им также вменили нарушение правил проведения публичных мероприятий.  Ярмыш арестовали на пять суток, Шаведдинова — на восемь. 

«Забастовка избирателей», организованная Навальным, прошла в российских городах 28 января. Политик призывал сторонников бойкотировать президентские выборы после того, как Центризбирком отказался регистрировать его кандидатом. Не во всех городах акции были согласованы. В частности, организаторы не согласовали их в Москве и Санкт-Петербурге. По данным портала «ОВД-инфо», на акциях было задержано около 350 человек.

«Забастовка избирателей» в городах России

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Финансы
Новости

Минфин выбрал организатора размещения российских евробондов в 2018 году

Ведомости
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Минфин России сегодня сообщил, что выбрал «ВТБ капитал» из трех претендентов в качестве организатора размещения и обмена в 2018 г. выпусков российских евробондов на международном рынке капитала.

В конкурсе помимо победителя участвовали «Сбербанк КИБ» и подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

В 2017 г. и 2016 г. организатором размещения также выступал «ВТБ капитал».

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Бизнес
Новости

Четверть рейсов Air France отменена из-за забастовки

Интерфакс
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Крупная забастовка сотрудников французского авиаперевозчика Air France прошла близ международного аэропорта Париж - Шарль де Голль, сообщает в четверг агентство «Ассошиэйтед пресс».

Сотни бортпроводников, пилотов и других сотрудников компании потребовали увеличения зарплаты минимум на 6%. По словам руководителя профсоюза сотрудников авиакомпании Патри Анри-Э, за прошлый год зарплата топ-менеджеров компании выросла практически на 70%, но зарплата работников осталась на прежнем уровне, замороженном в 2011 г. Менеджмент Air France считает требования работников неприемлемыми в условиях растущей конкуренции со стороны авиакомпаний-дискаунтеров, и предлагает повышение зарплат на 1%.

Из-за забастовки сотрудников авиаперевозчик смог в четверг выполнить только 75% всех своих рейсов и лишь 50% международных.

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Политика
Новости

Путин перечислил достижения Вооруженных сил России

Интерфакс
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Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце, посвященном Дню защитника Отечества, перечислил главные достижения Вооруженных сил России за последние несколько лет. По его оценке, достигнуты передовые места в мире по качеству вооружений и боеготовности, обеспечена безопасность страны.

«События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной техники. Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена», - сказал президент.

Российский лидер заверил, что эта работа будет, безусловно, продолжена, а обороноспособность страны - повышаться во всех составляющих.

Путин пообещал, что еще больше будут укрепляться ресурсы стратегического ядерного сдерживания, причем будет обеспечено развитие частей и соединений и специального, и общего назначения. «Опираемся при этом на потенциал нашего оборонно-промышленного комплекса, на его лучшие предприятия, на достижения научно-исследовательских, конструкторских центров. Они уже доказали свою состоятельность и глобальную конкурентоспособность», - подчеркнул глава государства.

Особая роль в развитии и укреплении Вооруженных сил принадлежит офицерскому корпусу, командирам всех уровней, констатировал Путин. Он добавил, что их профессионализм, способность эффективно использовать самую современную технику, на «отлично» знать военную науку - это основа успешного выполнения задач нового уровня.

«Еще раз сердечно поздравляю всех вас с Днем защитника Отечества. Желаю успехов, здоровья и благополучия и вам, и вашим близким», - резюмировал Путин.

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Технологии
Новости

«Вымпелком» рассчитывает на рост доходов от фиксированной связи

Ведомости
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«Вымпелком» намерен вернуть к росту свои доходы от фиксированной связи, рассказал на конференции по итогам 2017 г. руководитель основных рынков Veon (материнский холдинг «Вымпелкома») Шелль Йонсен.

Если в 2017 г. «Вымпелком» подключил 1100 домов, то теперь оператор намерен существенно ускориться. По планам Йонсена, в 2018 г. оператор подключит 5000 зданий, а в 2019 г. – 11 000. Речь идет про жилые дома, уточняет представитель оператора Анна Айбашева.

Также в 2018 г. оператор намерен подключить около 100 бизнес-центров, следует из материалов оператора.

Выручка оператора от услуг фиксированной связи снижается. В 2016 г. она сократилась на 8% год к году, в 2017 г. – на 11,6% до 39,4 млрд руб., гласит отчетность оператора. В IV квартале выручка падала на 11,1% до 9,6 млрд руб. из-за увеличения конкуренции, растущего проникновения конвергентных предложений и укрепившегося рубля (сказались валютные контракты с корпоративными клиентами). Конвергентные тарифы положительно влияют на отток абонентов, поясняет Айбашева.

По ее словам, «Вымпелком» вдвое увеличит инвестиции в фиксированный бизнес.

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Политика
Новости

ЦИК раскрыл расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

Ведомости
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) раскрыла текущие траты кандидатов в президенты России на предвыборную кампанию. Они опубликованы на сайте ЦИК. Данные приводятся на 20 февраля.

Больше всего пока потратил кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский – 209,5 млн руб. На втором месте действующий президент Владимир Путин – 196,3 млн руб. На третьем месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 149,9 млн руб.

Следом идет выдвинутая «Гражданской инициативой» Ксения Собчак – 92,8 млн руб., потом кандидат Партии роста Борис Титов – 80 млн руб. и «Яблока» Григорий Явлинский – 45,3 млн руб. Гораздо меньше траты Сергея Бабурина («Российский общенародный союз») – 6,6 млн руб. и Максима Сурайкина («Коммунисты России») – 1,1 млн руб.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта. Фамилии кандидатов в бюллетене будут расположены в алфавитном порядке.

Кто и как сдавал документы в ЦИК

Финансы
Новости

Более 3 млн автомобилистов отказались от ОСАГО за четыре года

Ведомости
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За последние четыре года число проданных полисов ОСАГО резко снизилось, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). В 2013 г. страховщики продали 42,7 млн полисов ОСАГО, в 2014 г. - 42,6 млн, но в 2015 г. продажи сократились до 39,8 млн, а за 2016 г. упали до 39,05 млн. За прошлый год продажи выросли незначительно - до 39,2 млн полисов.

По словам представителя РСА, за последние несколько лет как минимум 3 млн автомобилистов либо отказались от полисов ОСАГО, либо купили поддельные. А это обернулось для страховщиком «недобором премий», следует из сообщения РСА: средняя страховая премия по ОСАГО - около 6000 руб., таким образом, «недобор» может достигать 20 млрд руб. в год.

Продажи ОСАГО падают при росте автопарка, констатирует представитель РСА. В 2017 г. продажи новых автомобилей выросли на 11,9% до 1,5 млн машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Для рынка ОСАГО 2017 г. оказался неудачным, средняя стоимость полиса в прошлом году впервые снизилась на 4% до 5819 руб. (данные РСА; данные ЦБ за 2017 г. появятся в конце февраля).

На этой неделе гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков заявил, что сомневается в достоверности данных союза. Он указал, что несколько крупных страховых компаний в IV квартале 2017 г. могли сдать в РСА некорректную статистику по ОСАГО, что существенно исказило убыточность этого вида страхования. По его оценке, некоторые страховщики скрыли выплаты примерно на 10% от размера, обнародованного РСА. Ранее РСА сообщал, что сборы по ОСАГО в 2017 г. сократились на 3% до 228,1 млрд руб., а выплаты увеличились на 9% до 181 млрд руб.

Искажение статистики произошло по вине «Росгосстраха», который в 2017 г. не предоставлял союзу убытков примерно на 16 млрд руб., сообщили тогда «Ведомостям» два человека из президиума РСА. Кроме того, и сам «Ингосстрах» в IV квартале скрыл от РСА реальный размер выплат на несколько миллиардов рублей, говорили человек из президиума РСА и человек, близкий к компании.

Представитель «Ингосстраха» это не подтвердил. Представитель «Росгосстраха» подтвердил, что компания действительно передала РСА некорректную информацию об убытках, что исказило статистические данные. Он объяснил это программной ошибкой в системе урегулирования убытков компании и информационной системы РСА.

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Бизнес
Новости

Михельсон назвал «ничтожными» инвестиции «Новатэка» в разработку шельфа Ливана

Ведомости
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Инвестиции «Новатэка» в проект по разработке углеводородов на шельфе в Ливане незначительны и недостойны внимания. Об этом заявил предправления «Новатэка» Леонид Михельсон, передает «Интерфакс».

Во время телефонной конференции с инвесторами Михельсону задали вопрос, сколько средств компания вложит в проект. На что он ответил: «Они ничтожны, они недостойны вашего внимания». Он также добавил, что в этом году компания не планирует этих инвестиций.

Ранее «Новатэк» с Total и Eni выиграли тендер на месторождения в Ливане. Доля «Новатэка» в консорциуме составляет 20%, по 40% у Total и Eni, оператор проекта – Total. Соглашение дает компаниям право на проведение геологоразведки в течение 5–10 лет.

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Политика
Новости

ФСБ предотвратила теракт в Санкт-Петербурге

Ведомости
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Петербурге, сообщило сегодня «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня, 22 февраля, сотрудники регионального управления ФСБ задержали выходца из Центральной Азии. По данным спецслужбы, он планировал террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей. ФСБ продолжает оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Личность задержанного пока не разглашается.

Неделю назад генпрокурор Юрий Чайка заявил, что в 2017 г. в России были предотвращены 24 теракта.

Технологии
Новости

ФАС сообщила о добровольном устранении МТС нарушений по национальному роумингу

Ведомости
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Компания МТС добровольно устранила национальный роуминг. В связи с этим ФАС не будет выдавать компании предписание. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

С 11 апреля 2018 г. МТС вводит новые цены на звонки, sms и интернет при оказании услуг в сетях других операторов, говорится в сообщении компании. Новые условия позволят сократить расходы на связь от 3 до 10 раз, подчеркивает МТС. Для абонентов - физических лиц всех тарифных планов минута входящего вызова и исходящего sms на номера всех операторов России будет стоить 2 руб., минута исходящего вызова на номера всех операторов России – 3 руб., а 1 Мб интернет-трафика – 1 руб.

ФАС возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении всех операторов «большой четверки» летом 2017 г. Антимонопольная служба обвинила компании в установлении монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге.

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Технологии
Новости

Кинотеатр «Пионер» в третий раз оштрафовали за «Смерть Сталина»

Ведомости
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Мировой суд вынес уже третий штраф кинотеатру «Пионер» за показ британской комедии «Смерть Сталина», сообщает корреспондент «Ведомостей» из суда. Вынесены два штрафа на 100 000 руб. и один штраф на 80 000 руб. Совокупно кинотеатр оштрафован на 280 000 руб.

23 января министр культуры Владимир Мединский заявил, что его министерство отзывает уже выданное прокатное удостоверение на британский сатирический фильм «Смерть Сталина». Министр назвал картину оскорбительной насмешкой над советским прошлым и, «самое противное, над жертвами сталинизма». В России «Смерть Сталина» должна была прокатывать компания «Вольга», премьера планировалась на 25 января. Несмотря на заявление Мединского, «Пионер» не прекратил продажу билетов на фильм, как это сделали другие кинотеатры, и 25-27 января показал фильм пять раз. Адвокат «Пионера» Юлий Тай настаивал, что кинотеатр был официально уведомлен об отзыве удостоверения лишь вечером 26 января после визита сотрудников Минкульта.

Наказать кинотеатр просило Министерство культуры. Именно оно выдает прокатные удостоверения, которые являются разрешением на показ фильмов в кинотеатрах на территории России.

Всего сотрудники Минкульта составили пять протоколов в отношении «Пионера» - за каждый проведенный сеанс. Суд принял к производству только три из них.

По первым двум протоколам суд оштрафовал кинотеатр на максимально возможную сумму - 100 000 руб., по третьему - на 80 000 руб.

Накануне, 13 февраля, мировой суд постановил, что кинотеатр «Пионер» нарушил закон о кинематографии, показав 26 января французский фильм «Диван Сталина» без прокатного удостоверения. Кинотеатр оштрафован на 80 000 руб.

Какие фильмы не разрешили показать в России

Финансы
Новости

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Ведомости
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22 февраля индекс Мосбиржи вырос до максимального в истории значения в 2329,51 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. До этого фондовый индикатор достигал пикового значения в 2320 пунктов 25 января.

К 17.00 индекс Мосбиржи скорректировался до 2327,65 пункта (+0,3% к закрытию предыдущей сессии). Индекс РТС вырос до 1294 пунктов (+0,23%).

Лидерами роста выступают акции «Магнита» (7,6%), ВТБ (5,7%), «Мечела» (3,15%), «Транснефти» (2,1%) и «Аэрофлота» (2%). 

Индексы Мосбиржи и РТС отражают капитализацию российского фондового рынка, они учитывают наиболее ликвидные акции крупнейших компаний.

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