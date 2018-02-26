Политика

Новости

Кремль назвал успешным выступление российских спортсменов на Олимпиаде

Российские спортсмены успешно выступили на Олимпиаде в Пхенчхане и завоевали достаточное количество медалей, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Для российского спорта все-таки главным показателем являются медали, и с точки зрения полученных медалей вполне можно считать выступление наших олимпийцев успешным», – сказал Песков.

«Вы знаете, какой резонанс в нашей стране вызвали те золотые медали, которые получили наши спортсмены, то воодушевление национальное, свидетелями которого мы все были. Наверное, это является лучшей оценкой того, что считается приоритетным. А приоритетным считается успех на Олимпиаде и успешное выступление», – заключил представитель Кремля.

Сборная России не была допущена на Олимпиаду решением Международного олимпийского комитета в связи с допинговым скандалом. Российские спортсмены, не замеченные в нарушении антидопинговых правил, смогли выступить на Играх под нейтральным флагом.

В общей сложности спортсмены из России завоевали на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 17 медалей, из них две золотые.

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпийских играх – 2018