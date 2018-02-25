Норвегия выиграла общий медальный зачет Олимпиады-2018

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МОК не разрешил россиянам пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал отменять решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) до конца Олимпиады в Пхенчхане, сообщается на сайте МОК. Это значит, что спортсмены из России не смогут пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады в воскресенье, 25 февраля.

В сообщении отмечается, что делегация «Олимпийские спортсмены из России» (Olympic Athlete from Russia, OAR) с уважением отнеслась к решению о дисквалификации ОКР. Но уже в Пхенчхане двое спортсменов провалили тесты на употребление допинга, напоминает МОК. Это стало большим разочарованием и «с учетом других соображений» не позволило МОК «даже рассмотреть вопрос об отмене дисквалификации на церемонии закрытия», указывается в сообщении.

В церемонии закрытия российские спортсмены будут участвовать под олимпийским флагом. Знаменосцем, как и на церемонии открытия Олимпиады 9 февраля, будет волонтер, сообщила ТАСС руководитель наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц.

Следы употребления мельдония нашли в пробах российского керлингиста Александра Крушельницкого, который в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. Обе допинг-пробы спортсмена дали положительный результат на мельдоний, и россиян лишили медалей.

В пятницу, 23 февраля, стало известно, что положительный результат показала допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой. В Пхенчхане Сергеева заняла 12-е место в соревнованиях двоек.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе. В декабре 2017 г. МОК дисквалифицировал сборную России и ОКР из-за нарушения антидопинговых правил. На Игры в Пхенчхане приглашения выдали только «чистым» российским спортсменам.

Специальная группа МОКа констатировала, что делегация OAR и спортсмены на Олимпиаде полностью выполнили все условия, а случаи допинговых нарушений нельзя считать системными, отмечается в заявлении на сайте ОКР. На основании этого исполком МОКа проголосовал за то, чтобы снять дисквалификацию с ОКР после проверки всех взятых во время Игр допинг-проб при отсутствии положительных проб. На проверку по регламенту уходит до 72 часов. Олимпийский комитет России рассчитывает на то, что в ближайшие дни его членство в МОК будет восстановлено, отмечается в заявлении.

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