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Путин вручил госнаграды призерам Олимпиады

В Кремле прошла церемония награждения российских спортсменов, занявших призовые места на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, передает «Интерфакс». Награды вручил президент России Владимир Путин.

Хоккеистам российской сборной глава государства вручил ордена Дружбы. Такую же награду получили олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, серебряный призер по фигурному катанию Евгения Медведева, а также лыжники Александр Большунов и Денис Спицов, завоевавшие серебро на Олимпиаде.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены бронзовый призер по лыжным гонкам Юлия Белорукова, серебряные призеры по фигурному катанию Екатерина Боброва, Наталья Забияко, Михаил Коляда, Владимир Морозов, Дмитрий Соловьев, Евгения Тарасова, Александр Энберт, а также завоевавшие серебро в лыжных гонках Андрей Ларьков и Алексей Червоткин, серебряный призер в скелетоне Никита Трегубов.

Завоевавшие на Олимпиаде бронзу во фристайле Илья Буров и Сергей Ридзик, занявший третье место в шорт-треке Семен Елистратов, бронзовые призеры в лыжных гонках Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова награждены медалями ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени.

Ранее стало известно, что российским спортсменам - победителям и призерам Олимпиады в Южной Корее подарят автомобили BMW Х4, Х5 и Х6 производства калининградского завода «Автотор».

В Олимпиаде в Пхенчхане участвовали 168 российских спортсменов. По условию Международного олимпийского комитета (МОК) они выступали под нейтральным флагом, российская сборная не была допущена до участия в Олимпиаде из-за допингового скандала. Российские спортсмены завоевали две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. В медальном зачете команда спортсменов из России заняла 13-е место.

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