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Правительство исполнило поручение Путина о возврате медпунктов на село

Правительство сразу после послания президента Федеральному собранию в четверг, 1 марта, приняло решение о выделении дополнительных средств на создание фельдшерских и передвижных медпунктов на селе. Об этом Владимир Путин сообщил участникам медиафорума ОНФ в пятницу.

По словам президента, правительство решило выделить дополнительные 1,3 млрд руб. на создание фельдшерских пунктов, еще 2,5 млрд руб. — на передвижные медпункты, дополнительные средства выделены и на подготовку специалистов-медиков.

Вернуть медицинское обслуживание в малонаселенные пункты, лишившиеся медпомощи в результате реформы, Путин потребовал от правительства во время оглашения послания 1 марта.

Президент сообщил, что в результате оптимизации сети лечебных учреждений начали закрываться медпункты в маленьких населенных пунктах, что абсолютно недопустимо. «Людей оставили практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен», — сказал Путин.

Он поручил в течение 2018-2020 гг. в населенных пунктах, в которых проживают от 100 до 2000 человек, создать фельдшерско-акушерские пункты и лечебные амбулатории. В пунктах с населением менее 100 человек — организовать мобильные медицинские комплексы (автомобили с повышенной проходимостью и всем необходимым диагностическим оборудованием).