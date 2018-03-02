Трамп продлил на год санкции в отношении России из-за ситуации на Украине
Президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции в отношении России, введенные в 2014 г. из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении Белого дома США.
В администрации американского президента отметили, что действие указа о санкциях продлевается еще на год, потому что ситуация на Украине «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США».
Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.