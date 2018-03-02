Трамп продлил на год санкции в отношении России из-за ситуации на Украине

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Путин рассказал, какое событие в истории России он хотел бы изменить

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы у него была возможность изменить что-либо в истории страны, то он хотел бы предотвратить распад СССР. Об этом президент сказал во время блиц-опроса на медиафоруме Общероссийского народного фронта.

При этом на вопрос о том, в каком историческом периоде он хотел бы оказаться, Путин ответил: «Сегодня». «Вы понимаете, в прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я президент», — сказал он.

Отвечая на другие блиц-вопросы, Путин заявил, что главное в жизни — результат, а сила России — в людях. На вопрос о несбывшейся мечте президент ответил, что его цель понятна: «Я хочу, чтобы страна у нас была успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной, устремленной вперед». На вопрос, хотел бы он знать свое будущее через 5-10 лет, Путин ответил отрицательно.

Также его спросили, что он делает перед новогодним обращением президента. «Тоже смотрю телевизор и жду выступления президента», — сказал Путин. На вопрос, верите ли вы в приметы, президент ответил положительно.

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