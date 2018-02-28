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МИД России пообещал ответить на возможные санкции США

Москва ответит на готовящиеся санкции минфина США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. При этом он отметил, что «ответ может быть дан в разной форме», но «никакого автоматизма с точки зрения характера нашей реакции быть не может».

Минфин США может в течение месяца ввести новые санкции в отношении России. 23 февраля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Белому дому потребуется еще несколько недель на обсуждение этого вопроса.

Угрозы американской стороны отражают неспособность властей США принять меры, которые бы помогли если не улучшить отношения с Россией, то «как-то по-другому взглянуть на эту ситуацию», считает Рябков. «Они оказались полностью в плену собственных одномерных, примитивных и безрезультатных приемов, на которых зациклены не только по России, но и по ряду других направлений», – цитирует министра «РИА Новости».

В середине февраля минюст США предъявил обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы в 2016 г. Госдепартамент не исключал, что санкции будут введены в отношении фигурантов этого списка.

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