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РБК узнал о задержании замначальника таможни Дагестана

В Дагестане задержан заместитель начальника республиканской таможни Араз Галимов, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству региона. По его словам, у следствия есть подозрения на контрабанду и наркотрафик через южную границу республики с Азербайджаном.

Помимо Галимова задержан начальник одного из отделов таможни, добавил собеседник РБК. В дежурной службе дагестанской таможни не подтвердили задержания. «Просто идут следственные мероприятия», — сказали там.

Местное издание «Новое дело» сообщило, что в доме Галимова прошли обыски. «Мы ничего не подтверждаем, пока идут только следственные действия», — ответили в дагестанской таможне.