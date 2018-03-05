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Кремль заявил о «богатой традиции» США вмешиваться в иностранные выборы

США имеют богатую традицию вмешательства в электоральные процессы во многих странах мира, в том числе в России, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что США, скажем так, имеют богатую традицию вмешательства во внутренние дела и в электоральные процессы во многих странах мира, включая нашу страну, это ни для кого не секрет, и это даже признавалось самими американцами», – сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»).

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков на заседании временной комиссии Совета Федерации по противодействию вмешательству во внутренние дела заявил, что МИД фиксирует попытки США вмешаться в выборы президента России.

«Особой активностью попытки вмешательства в наши внутренние дела в последние годы отмечались в период подготовки и проведения выборов президента России, а также в Госдуму, – сказал Рябков. – Подобные устремления явно прослеживаются и в ходе нынешней предвыборной кампании».

Власти США в свою очередь обвиняют Россию в попытках вмешаться в президентские выборы 2016 г. и в промежуточные выборы в конгресс 2018 г. Кремль отрицает эти обвинения.

Началось досрочное голосование на выборах президента России