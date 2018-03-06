Политика

Новости

СМИ опубликовали запись разговора пилотов Ан-148 перед крушением

Петербургский телеканал «78» опубликовал расшифровку разговора членов экипажа разбившегося Ан-148 «Саратовских авиалиний» - капитана воздушного судна (КВС) Валерия Губанова и второго пилота Сергея Гамбаряна. Подлинность этого диалога подтвердили источники РБК – в Росавиации и Межгосударственном авиационном комитете (МАК). От официальных комментариев они отказались.

Из записи разговора перед крушением следует, что КВС и второй пилот говорят о скорости движения самолета. В частности, КВС отмечает, что его напарник направил самолет вниз, хотя надо было направить судно вверх. «Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!» – спрашивает КВС. Запись обрывается на словах КВС «Вверх!» и «Все, ******».

На борту произошла нештатная ситуация, уточняет телеканал «78»: датчики скоростей показывали разные значения, есть версия, что это произошло из-за ошибки второго пилота, который забыл включить подогрев одного из датчиков. Он запаниковал и увел самолет вниз вместо того, чтобы набрать высоту, утверждает телеканал. По информации «78», у многих сотрудников «Саратовских авиалиний» были просрочены летные свидетельства.

«Саратовские авиалинии» после авиакатастрофы уже отвечали на обвинения в непрофессионализме пилотов. Губанов окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище, работал пилотом авиакомпании «Россия», его общий налет – 5099 часов. Гамбарян окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, он работал в авиакомпании «Ангара», его общий налет – 812 часов.

Самолет «Саратовских авиалиний», направлявшийся в Орск, потерпел крушение 11 февраля спустя несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту находился 71 человек. Все они погибли. Следственный комитет сообщал, что в момент падения самолет был цел, а взорвался при ударе о землю.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»