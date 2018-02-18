«Саратовские авиалинии» выступили в защиту пилота разбившегося Ан-148
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» опровергла информацию о том, что командир воздушного судна Ан-148, которое разбилось в Подмосковье, вышел в рейс с просроченным медицинским заключением.
В сообщении авиакомпании говорится, что пилот Валерий Губанов вышел в рейс Москва – Орск, имея заключение врачебной летной экспертной комиссии от 9 февраля.
Ранее в авиакомпании ответили на сообщения о непрофессионализме пилотов, управлявших разбившимся самолетом. По данным «Саратовских авиалиний», Губанов имел общий налет 5099 часов, из них на самолете Ан-148 – 2147 часов. Он окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище и имел свидетельство линейного пилота. До прихода в «Саратовские авиалинии» работал пилотом в авиакомпании «Россия».
Второй пилот Сергей Гамбарян имел общий налет 812 часов, на Ан-148 – 672 часа. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и имел свидетельство пилота коммерческой авиации. Ранее работал в авиакомпании «Ангара».
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. На его борту находился 71 человек. Эксперты назвали причиной крушения нарушение в работе датчиков скорости.