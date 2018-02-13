МАК назвал возможную причину крушения Ан-148 в Подмосковье

К катастрофе мог привести не включенный перед взлетом обогрев датчика скорости

Самолет Ан-148-100В «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля днем через несколько минут после взлета МЧС

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сегодня сообщил о результатах расшифровки данных параметрического самописца разбившегося 11 февраля в Подмосковье самолета Ан-148. «Из-за механических повреждений защищенных модулей памяти потребовалось проведение их полной разборки с демонтажем твердотельных носителей информации», - отмечает МАК.

Анализ данных параметрического регистратора позволил установить, что «особая ситуация» на борту начала развиваться через 2 мин 30 с после отрыва на высоте около 1300 м при приборной скорости 465–470 км/ч. Именно тогда стали появляться расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров) (ППД1, приемник полного давления) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный).

￼По информации ведомства, неверные показания скорости могли быть результатом обледенения датчика скорости - приемника давления - и стать причиной катастрофы. «Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД при выключенном состоянии систем их обогрева», - цитирует ТАСС сообщение МАКа.

«Во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте», - говорится в сообщении. МАК запланировал расследование причин выключенного состояния обогрева трех ППД с изучением состояния индикации, анализом возможных неисправностей системы обогрева и ее выкладкой.

Отметим, что обогрев ППД в полете при нормальной эксплуатации в явном виде прописан в Руководстве по летной эксплуатации (РЛЭ) Ан-148. «На исполнительном старте: включите обогрев нажатием кнопок-табло "ППД1 (2, 3)". Должны погаснуть надписи "Откл" и не гореть надписи "Перегрев" на кнопках-табло», - говорится в документе. Отключение обогрева ППД в соответствии с РЛЭ Ан-148 производится после посадки воздушного судна.

МАК отмечает, что система управления Ан-148 дважды выдавала предупреждение о несовпадении показаний ППД «Vприборная – СРАВНИ», после чего на высоте 2000 м экипаж отключил автопилот. «В течение примерно 50 с после отключения автопилота полет проходил на высоте 1700–1900 м с изменениями вертикальной перегрузки в пределах от 1,5 до 0,5 g. После этого при сохранении значений скорости от МВП1 0 км/ч начали интенсивно падать значения скорости от МВП3 (до 200 км/ч и ниже). В дальнейшем самолет был переведен в интенсивное снижение с углами тангажа на пикирование 30–35 градусов и вертикальной перегрузкой до 0 g», - говорится в сообщении МАКа.

Согласно данным регистратора, Ан-148 начал взлет около 11.21 [UTC], а столкновение с землей произошло около 11.27.05. «Перед столкновением с землей показания скорости от МВП3 начали интенсивно расти и к моменту столкновения составили около 800 км/ч. Показания скорости от МВП1 продолжали быть равными 0», - говорится в сообщении.

По статистике Международной ассоциации гражданской авиации (ИКАО), из-за обледенения происходит около 7% всех авиационных катастроф, связанных с метеорологическими условиями, и 1% всех авиакатастроф. Обмерзание приемника давления было названо причиной крушения в 2009 г. авиалайнера Airbus A330-203 Air France рейсом Рио-де-Жанейро – Париж над Атлантическим океаном.

Самолет Ан-148-100В бортовой номер RA-61704 «Саратовских авиалиний» рейсом Москва – Орск из аэропорта «Домодедово» разбился в воскресенье днем через несколько минут после взлета. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Накануне Следственный комитет опубликовал первые итоги расследования крушения Ан-148. По данным ведомства, самолет в момент падения «находился в целостности», взрыв произошел уже после столкновения с землей, во время падения возгорания на воздушном судне не было. На месте катастрофы продолжают работать следователи и сотрудники МЧС - во вторник из воронки достали оба двигателя. Следователи провели обыски и изъяли документы в офисе авиакомпании «Саратовские авиалинии», а также провели выемки документов об обслуживании и техническом осмотре самолета в аэропортах.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»