«Саратовские авиалинии» не рискуют продолжать полеты Ан-148

Руководство «Саратовских авиалиний» приняло решение временно приостановить полеты Ан-148, сообщила компания 12 февраля Виталий Аньков / РИА Новости

Самолет Ан-148 саратовской авиакомпании, вылетевший из «Домодедово» в Орск 11 февраля, через 5–6 минут после начала полета упал в Московской области, погибли все: 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Руководство «Саратовских авиалиний» приняло решение временно приостановить полеты Ан-148, сообщила компания 12 февраля. В понедельник найдены оба черных ящика, но пока нет даже предварительных результатов расследования катастрофы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, но пока сообщил только, что самолет находился в целостности в момент падения, взрыв произошел от столкновения с землей.

У авиакомпании было шесть самолетов Ан-148 – один из них только что получен и еще не введен в эксплуатацию, поэтому Росавиация и ресурс Flightradar24 дают информацию только о пяти судах. У компании в парке также, по данным Росавиации, два Embraer 190 и семь Як-42.

«В гражданской авиации нет практики останавливать эксплуатацию типа до выяснения причин катастрофы, но, если у авиакомпании есть какие-то основания сомневаться в безопасности полетов, она может приостановить их добровольно», – говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Сейчас, в низкий сезон, авиакомпания, приостановив полеты, может обойтись и без особых потерь, объясняет он.

Ан-148 в России помимо «Саратовских авиалиний» эксплуатируют также авиакомпания «Ангара» (четыре в парке), специальный летный отряд «Россия» (шесть, принадлежит управделами президента и перевозит высших должностных лиц страны), МЧС (три), ВВС России (не менее семи, по данным Flightradar24).

«Ангара» не прекращает эксплуатацию Ан-148, они летают в штатном режиме, говорит представитель компании. Пресс-службы управделами президента, МЧС и Минобороны на запросы не ответили.

Эксплуатацию типа в гражданских авиакомпаниях может приостановить Росавиация, но для этого нужны очень веские основания, объективные данные, которых сейчас нет, говорит Пантелеев. Представитель Росавиации это не комментирует.

«Никаких оснований сажать все Ан-148 нет, да и «Саратовские авиалинии» остановили свои суда всего на несколько дней для проверки всех узлов и агрегатов, а не на все время расследования, которое может занять несколько месяцев», – говорит федеральный чиновник.

Все Ан-148 находятся у «Саратовских авиалиний» в аренде, они принадлежат лизинговой компании «Ильюшин финанс». «Мы следим за состоянием своих самолетов, все они проходят техническое обслуживание в соответствии с регламентами», – говорит представитель «Ильюшин финанс». «Разбившийся самолет поступил в парк в феврале 2017 г., в январе 2018 г. он прошел форму техобслуживания С-check, на которой были тщательно проверены в том числе агрегаты двигателя, планера, крыла. Техобслуживание проводилось в присутствии специалистов «Мотор сич» (производитель двигателей для Ан-148. – «Ведомости»), подтверждена летная годность самолета», – сообщила пресс-служба «Саратовских авиалиний».

«Самолет Ан-148 выпускает ВАСО (входит в госхолдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК. – «Ведомости») с 2009 г. Всего ВАСО выпустило и передало заказчику 31 судно. Производственной программой ВАСО в этом году предусмотрена передача еще трех самолетов Ан-148 – по действующему контракту. Пока других твердых контрактов нет», – рассказал представитель ОАК.

Разработал Ан-148 украинский концерн «Антонов», ВАСО выпускает их по лицензии, из-за разрыва отношений с Украиной дальнейшее их производство будет невозможно, напоминает Пантелеев. «Самолет сертифицирован, активно эксплуатируется, поэтому сейчас невозможно сделать вывод, что у него есть дефекты, могущие угрожать безопасности полетов», – продолжает Пантелеев. Хотя в первые год-два эксплуатации у Ан-148 и были «детские болезни», в том числе неоднократные случаи отключения одного из двигателей, «Мотор сич» доработал двигатель, этот недостаток устранен, вспоминает Пантелеев.

Топ-менеджер авиастроительного предприятия рассказал, что теоретически Ан-148 можно было бы заменить самолетами Ил-114-300 (модернизированная версия Ил-114), которые ОАК готовится начать поставлять на рынок с 2019 г. «Ил-114 – турбовинтовой самолет, а не реактивный, поэтому ближайшим российским аналогом пока стоит считать SSJ100 вместимостью 100 мест», – возражает Пантелеев. Иностранные аналоги Ан-148 – бразильские самолеты Embraer семейства Е и канадские Bombardier семейства CRJ, продолжает Пантелеев: канадских на российском рынке нет, а Embraer эксплуатируют те же «Саратовские авиалинии» и S7.

«Ан-148 стал в свое время большой победой украинского авиапрома, но этот самолет на одно поколение отстает от иностранных аналогов – турбореактивных Embraer и Bombardier. Соответственно, по эффективности он уступает иностранным моделям примерно так же, как «Газель» – Mercedes Sprinter», – говорит гендиректор Infomost Борис Рыбак.