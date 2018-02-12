Бизнес

Новости

«Ижавиа» временно заменит «Саратовские авиалинии» на маршруте Москва – Орск

Авиакомпания «Ижавиа» начнет выполнять рейсы по маршруту Москва – Орск вместо «Саратовских авиалиний» с понедельника, 12 февраля. Об этом рассказал «Интерфаксу» гендиректор «Ижавиа» Александр Городилов.

По его словам, с этой просьбой к ним обратились сами «Саратовские авиалинии». При этом Городилов подчеркнул, что это только временно: «В это сложное время мы просто за них там подежурим». Он добавил, что «Ижавиа» будет заменять на этом маршруте «Саратовские авиалинии» столько времени, на сколько «возникнет необходимость».

В воскресенье, 11 февраля, потерпел крушение самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». Самолет следовал по маршруту Москва – Орск и разбился вскоре после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту был 71 человек, все погибли. Расследование авиакатастрофы продолжается. Самолет в момент падения был цел, а взрыв возник при столкновении с землей, сообщил Следственный комитет. «Саратовские авиалинии» уже сообщили о том, что временно прекращают эксплуатацию самолетов Ан-148.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»