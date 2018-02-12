В катастрофе с Ан-148 в Подмосковье погиб 71 человек
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В воскресенье вскоре после вылета из аэропорта «Домодедово» потерпел крушение самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли
11 февраля в Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». По данным онлайн-табло «Домодедово», лайнер вылетел в 14.21 мск. На четвертой минуте он прекратил набор высоты и начал снижение, свидетельствуют данные FlightRadar24. Перед тем как потерять связь с системой, самолет за 22 секунды снизился на 1 км. Последняя зарегистрированная высота составляла 990 м. Следственный комитет возбудил по факту крушения уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи изымают эксплуатационную документацию «Саратовских авиалиний», допрашивают сотрудников «Домодедово» и диспетчеров, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя Следственного комитета Светланы Петренко. «Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий», – подчеркнула она. Ространснадзор проведет внеплановую проверку «Саратовских авиалиний».
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