СК опубликовал первые итоги расследования крушения Ан-148

В момент падения самолет был цел, он взорвался при ударе о землю, сообщили в ведомстве

По данным МАК, на месте авиакатастрофы найден один из бортовых аварийных самописцев Alexander Zemlianichenko / AP

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», потерпевший крушение в воскресенье, в момент падения «находился в целостности», взрыв произошел уже после столкновения с землей, говорится в сообщении Следственного комитета (СКР).

По данным ведомства, во время падения возгорания на воздушном судне не было.

Следователи проводят обыски и изымают документы в офисе авиакомпании «Саратовские авиалинии», уточняет СК. Выемки документов об обслуживании и техническом осмотре самолета проведены и в аэропортах. Кроме того, следователи изъяли образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за самолетом на земле и в воздухе и электронные записи показателей радара полета судна.

По данным Международного авиационного комитета (МАК), на месте авиакатастрофы найден один из бортовых аварийных самописцев. СК уточняет, что пока удалось обнаружить только параметрический самописец, поиски речевого самописца продолжаются.

Уведомление о крушении самолета направлено на Украину, где был разработан самолет, уточнили в МАК. Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании авиакатастрофы, сообщил авиационный комитет.

В воскресенье, 11 февраля, потерпел крушение самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». Он разбился через 4 минуты после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Расследование уголовного дела о падении Ан-148 продолжается, сообщили в СК: ведомство рассмотрит все версии и исследует деятельность авиакомпании, техническое состояние воздушного судна, уровень профессиональной подготовки пилотов и факты прохождения ими необходимого обучения.

По данным «Интерфакса», потерпевший крушение самолет был построен в 2010 г., авиакомпания приобрела его в 2015 г. Ан-148 разработан в 2000-х гг. украинским «Антоновым», он стал первым лайнером, разработанным после распада СССР. Это реактивный региональный самолет, рассчитанный на перевозку 75 пассажиров в одноклассной компоновке. В России с 2009 г. собирается по лицензии на Воронежском авиазаводе.

«Саратовские авиалинии» временно прекращают эксплуатацию самолетов Ан-148 после авиакатастрофы, сообщила компания. Всего в ее воздушном парке шесть самолетов Ан-148-100.

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